الجيش الأمريكي ينشر لقطات من إلقاء المقاتلة الروسية للوقود على المسيّرة فوق البحر الأسود

العالم
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شاهد لحظة إلقاء مقاتلة روسية الوقود على "درون" أمريكية قبل سقوطها في البحر الأسود
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شاهد لحظة إلقاء مقاتلة روسية الوقود على "درون" أمريكية قبل سقوطها في البحر الأسود

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشرت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي لقطات لمواجهات يوم الثلاثاء بين طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار وطائرة مقاتلة روسية أثناء تحليقهما فوق البحر الأسود.

ويظهر الفيديو الذي رفعت عنه السرية لحظات حاسمة في المواجهة في الجو، وما صورته كاميرا الدرون "MQ-9" الموجهة إلى الخلف صوب ذيل ومروحية الدفع الخلفية حيث ظهرت المقاتلة الروسية SU-27 تحلق على مسافة قريبة.

ويظهر الفيديو أيضا لحظة إلقاء قائد المقاتلة الروسية الوقود على الطائرة المسيرة عند اقترابه منها.

بعد ذلك تعطل الفيديو للحظات إثر اصطدام المقاتلة الروسية بالدرون الأمريكية ما أدى إلى تلف بالمروحة وإجبارها في النهاية على السقوط في البحر الأسود، في حين نفت روسيا وقوع تصادم.

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