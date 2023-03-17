بولندا أول دولة بـ"الناتو" ستزود أوكرانيا بمقاتلات.. وأمريكا تعلق

(CNN)-- أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الخميس، أن بلاده من المقرر أن تزود أوكرانيا بـ4 طائرات مقاتلة من طراز (ميغ 29) في الأيام المقبلة، لتصبح بذلك أول دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقوم بذلك.

وكانت وارسو رائدة بين دول "الناتو" في إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك المقاتلات السوفيتية التصميم.

وقال دودا، في مؤتمر صحفي في وارسو، إلى جانب نظيره التشيكي بيتر بيفل: "عندما يتعلق الأمر بطائرة (ميغ 29)، التي لا تزال تشارك في الدفاع عن المجال الجوي البولندي، فقد تم اتخاذ قرارا بإرسال طائرات إلى أوكرانيا".

وأضاف: "لدينا عشرات الطائرات التي حصلنا عليها في التسعينيات من ألمانيا، وتلك الطائرات تلعب دورا في الدفاع عن مجالنا الجوي، وسوف نستبدلها بطائرات من كوريا الجنوبية وطائرات إف 35 الأمريكية".

ويأتي الإعلان بعد أن وافقت دول "الناتو"، في وقت سابق من هذا العام، على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، وبعدها صعد كبار المسؤولين الأوكرانيين ضغوطهم من أجل الحصول على طائرات إف 16 المقاتلة الأمريكية الصنع، بحجة أنهم بحاجة إليها بشكل عاجل للمواجهة الهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية، لكن هذه الحجة قوبلت بالتشكيك من قبل المسؤولين الأمريكيين والحلفاء الذين قالوا إن الطائرات ستكون غير عملية، لأنها تتطلب تدريبا كبيرا، ولأن روسيا لديها أنظمة مضادة للطائرات يمكن أن تسقطها بسهولة.

ووصف البيت الأبيض قرار بولندا بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بأنه "قرار سيادي" لن يدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرسال طائرات أمريكية من طراز إف 16، وكان بايدن قال بايدن إن إرسال الطائرات المقاتلة الأمريكية ليس مطروحا في الوقت الحالي، رغم أنه لم يستبعد ذلك تمامًا.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن قرار بولندا "يتجاوز التزامات الحلفاء الآخرين، ولا يغير من عملية صنع القرار"، وأضاف: "لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف 16"، وتابع: "هذه قرارات سيادية يجب أن تتخذها أي دولة ونحن نحترم تلك القرارات السيادية".