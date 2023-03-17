(CNN)-- قال الجيش الأوكراني، الخميس، إن القوات البحرية الروسية تزيد من تواجدها في البحر الأسود بـ"عدد غير عادي من السفن".

وذكرت القيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، أن "العدد غير المعتاد إلى حد ما من السفن البالغ 21 سفينة قد يهدف إلى إظهار الهيمنة"، بعد حادث المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود بعد اصطدام مقاتلات روسية بها، الثلاثاء.

وأضاف البيان: "من المحتمل أيضا أن الروس أنفسهم سيجرون عملية بحث عن حطام المسيرة".

وتابعت أن "وجود 5 حاملات للصواريخ يزيد من التهديد الصاروخي بشكل كبير"، ونصحت بـ"عدم تجاهل الإنذارات الخاصة بالغارات الجوية".

وكانت القيادة الجنوبية قالت، الاثنين، إن روسيا تواصل تعزيز وجود حاملات الصواريخ في البحر الأسود، ونشرت غواصة إضافية، وأضافت: "لوحظ تزايد نشاط طيران العدو في الاتجاه الشرقي وفوق بحر آزوف".