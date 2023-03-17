أوكرانيا تناقش "خطة للسلام" مع أمريكا والصين

(CNN)-- أجرى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، اتصالين هاتفيين مع نظيريه في الصين والولايات المتحدة.

وقال كوليبا، عبر تويتر، إنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "خطة السلام" الأوكرانية، وطرق تسريع تسليم ذخيرة المدفعية.

وأضاف: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين على مدار الساعة للتأكد من أن أوكرانيا لديها كل الذخيرة التي نحتاجها للدفاع وشن الهجمات المضادة".

وكانت شبكة CNN ذكرت الشهر الماضي أن أوكرانيا تستهلك الذخيرة بشكل أسرع من قدرة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على إنتاجها، وتعتمد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على شركات أمريكية للمساعدة في سد الفجوة.

من ناحية أخرى، قال كوليبا في اتصاله مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ إنه "ناقش أهمية مبدأ وحدة الأراضي"، وذكر أن خطة أوكرانيا للسلام "وسيلة لإنهاء العدوان واستعادة السلام العادل في أوكرانيا".

يذكر أن دعوة الصين الأخيرة لاستئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا قوبلت بالتشكيك في الغرب، حيث تتعرض بكين لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها بشأن شراكتها المتنامية مع موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "مسرور بأن بكين تتحدث عن كيفية إنهاء الصراع، وأنه منفتح على رؤية ما سيحدث بعد ذلك".

ومع ذلك، قال إن الصين تحدثت عن وحدة الأراضي بعبارات عامة دون تحديد الدولة المسؤولة، وتجنبت بكين حتى الآن وصف الحرب الروسية في أوكرانيا بـ"الغزو".

وقال زيلينسكي في ذلك الوقت: "لقد تم انتهاك وحدة أراضي بلادنا".