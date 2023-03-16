الأمم المتحدة تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" واسعة النطاق في أوكرانيا

(CNN)-- أفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، الخميس، بأن روسيا "ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، في أوكرانيا.

وذكر التقرير أن "جرائم الحرب" التي ارتكبها الروس تشمل "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة، والقتل العمد، والحبس غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال".

كما وثق التقرير أيضا عددا صغيرا من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأوكرانية، "بما في ذلك الهجمات العشوائية المحتملة وحادثتين يمكن اعتبارهما جرائم حرب، حيث تم إطلاق النار على أسرى الحرب الروس وإصابتهم وتعذيبهم"، بحسب ما أفاد بيان حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.