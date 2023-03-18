بايدن لـCNN: مذكرة التوقيف بحق بوتين "مبررة" لارتكابه جرائم حرب

بوتين قد يعتقل عندما يغادر روسيا.. مراسلة CNN تعلق على قرار الجنائية الدولية

"بوتين لن يفلت من المساءلة".. عقيد متقاعد يتحدث لـCNN عن جرائم حرب أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة CNN، الجمعة، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبرر"، وأعرب عن دعمه للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها بوتين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق من يوم الجمعة، مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وأضاف بايدن لمراسل CNN جيريمي دايموند: "أعتقد أن هذا مبرر، ويمثل نقطة قوية للغاية"، وذكر أن الرئيس الروسي "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح".

كان البيت الأبيض رحب، في بيان صدر في وقت سابق، بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب لكنه لم يؤكد على تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأجاب بايدن على سؤال من قبل للصحفيين في البيت الأبيض عن الاجتماع المزمع عقده بين نظيريه الروسي والصيني شي جينبينغ، بقوله: "سنرى ما سيحدث عندما يعقد هذا الاجتماع"، وعن اتهامات الجمهوريين في لجنة الرقابة بمجلس النواب بأن أفراد عائلته تلقوا أكثر من مليون دولار من شركة صينية، قال: "هذا ليس صحيحا".

وعندما سئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان "يعتقد أن الأزمة المصرفية هدأت؟"، أجاب: "نعم".