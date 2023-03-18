(CNN)-- قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لشبكة CNN، الجمعة، إن إمكانية محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحقه "ليست خارج نطاق الاحتمالات"، وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يشعر أنه لديه القدرة على الإفلات من العقاب".

وتابع خان: "أعتقد أن أولئك الذين يعتقدون أنه من المستحيل (محاكمة بوتين) فشلوا في فهم التاريخ لأن مجرمي الحرب النازيين، والرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، والسياسي الصربي البوسني السابق رادوفان كاراديتش، والضابط السابق في الجيش الصربي البوسني راتكو ملاديتش، ورئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور، ورئيس وزراء رواندا السابق جان كامباندا، و الرئيس السابق لتشاد حسين حبري كانوا جميعا أفرادا يتمتعون بالسلطة والنفوذ، ومع ذلك وجدوا أنفسهم في قاعات المحاكم يترأسها قضاة مستقلون، وهذا يعطي أيضا سببا للأمل في أن سيادة القانون يمكن تطبيقها مهما كانت الصعوبات".

وتابع: "أعتقد أن الرسالة يجب أن تكون مفادها أن المبادئ الأساسية للإنسانية تلزم الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يشعر بأن لديه القدرة على الإفلات من العقاب، لا ينبغي لأحد أن يشعر أنه يمكنه ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أوجرائم حرب بدون محاسبة".

وقال المدعي العام إنه من المهم للمحكمة الجنائية الدولية أن تبدأ هذه التحقيقات في أسرع وقت ممكن مع التركيز على محنة الضحايا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق من يوم الجمعة مذكرتي توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا تتعلق بالاشتباه في التخطيط لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.