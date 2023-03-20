بكين، الصين (CNN)— قال التحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، الإثنين، إنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تتجنب "التسييس وازدواجية المعايير".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزعم ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف المتحدث في تصريحات دورية للصحفيين: "يجب أن تتمسك المحكمة الجنائية الدولية بـ(موقف موضوعي ومحايد وتتجنب التسييس وازدواجية المعايير)، وأن تحترم الحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة وفقا للقانون الدولي، وأن تمارس وظائفها وسلطاتها بحكمة، بموجب القانون، وأن تفسر وتطبق القانون الدولي بحسن نية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق بوتين والسناتور الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة مزعومة لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وهذه التهم هي الأولى التي تُوجّه رسميا إلى مسؤولين في موسكو، منذ أن بدأت روسيا غزوها غير المبرر لأوكرانيا العام الماضي.