بكين، الصين (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن الصين قدمت "احتجاجات رسمية" للولايات المتحدة بعد الإعلان عن زيارة مقبلة تقوم بها رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.

وقال مكتب رئيسة تايوان، الثلاثاء، إن الرئيسة تساي إنغ وين ستتوقف في الولايات المتحدة قبل وبعد رحلتها إلى غواتيمالا وبليز في نهاية هذا الشهر. وعلى الرغم من أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيلتقي رئيسة تايوان، إلا أنه لم يكن هناك أي ذكر للاجتماع في المؤتمر الصحفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية إن الصين تعارض بشدة الزيارة "تحت أي مسمى ولأي سبب"، وزعم المتحدث أن الغرض الحقيقي من رحلة تساي هو "تعزيز استقلال تايوان".

وأضاف وانغ: "نحن نعارض بشدة أي شكل من أشكال العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان".

كما حث وانغ الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، وقال إنه لا ينبغي أن يكون لها أي شكل من أشكال الاتصال مع تايوان.