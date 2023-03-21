أوكرانيا تعلن استهداف صواريخ روسية في القرم .. وتوضح أهمية الهجوم

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أوكرانيا تعلن استهداف صواريخ روسية في القرم .. وتوضح أهمية الهجوم
صورة أرشيفية لقوات روسية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسياCredit: STRINGER/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، أنها استهدفت صواريخ روسية من طراز "كاليبر" أثناء نقلها بالقطار في بلدة جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

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وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم يهدف إلى "نزع السلاح من روسيا، وإنهاء احتلال شبه جزيرة القرم".

في غضون ذلك، أكد رئيس سلطات القرم المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف وقوع الهجوم، وأن شخصا أصيب وتضرر مبنيان.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية قالت في عام 2022 إن جانكوي بها مطار من أهم المطارات العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا.

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