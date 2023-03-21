تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

فورت سيل، أوكلاهوما (CNN)-- قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت من المقرر نشرها في أوكرانيا بشكل أسرع مما كان مخططًا له في الأصل، وستكمل مجموعة من 65 جنديًا أوكرانيًا تدريبها على الأنظمة في فورت سيل بولاية أوكلاهوما، في الأيام المقبلة.

وقال المسؤولون للصحفيين في فورت سيل إن القوات ستنتقل بعد ذلك إلى أوروبا لتلقي تدريب إضافي على نظامي باتريوت - أحدهما أمريكي والآخر بناه الألمان والهولنديون - سيتم نشرهما في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

قال المسؤولون إن المدربين الأمريكيين في فورت سيل، حيث يتدرب 65 أوكرانيًا منذ 15 يناير/ كانون الثاني، تمكنوا من تسريع الجدول الزمني للدورة بشكل كبير بسبب معرفة الأوكرانيين الأساسية بأنظمة الدفاع الجوي.

يأتي تسريع عمليات نشر باتريوت في نفس اليوم الذي ورد فيه أن الولايات المتحدة ستسرع الوقت الذي تستغرقه لشحن دبابات أبرامز إلى أوكرانيا عن طريق إرسال طراز M1-A1 الأقدم من دبابة القتال الرئيسية الأمريكية بدلاً من الإصدار الأكثر حداثة من الدبابة، وفقًا لاثنين من المسؤولين الأمريكيين.

يأتي قرار تسريع تسليم الدبابات وصواريخ باتريوت في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لشن هجوم في فصل الربيع ضد القوات الروسية، يعتمد إلى حد كبير على الأنظمة الأكثر قوة والأكثر تقدمًا التي وافقت الدول الغربية على إرسالها، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة الأخرى.

في صباح الثلاثاء، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة تعمل على تسريع تسليم الدبابات إلى أوكرانيا.

وأضاف كيربي لـ MSNBC: "نحن نعمل على ذلك. هناك بعض التغييرات التي يمكنك إجراؤها على العملية، لتسريع ذلك نوعًا ما. "البنتاغون يعمل بأسرع ما يمكن، وسيكون لديهم المزيد ليقولوه بشأن التعديلات التي يجرونها".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا أنها سترسل نسخة M1-A2 الأكثر حداثة من دبابة أبرامز القتالية، لكن ذلك كان سيتطلب إما بناء دبابات جديدة أو تحديث الدبابات القديمة الحالية، ثم تدريب الأطقم الأوكرانية على النظام الأكثر تقدمًا.

تحتوي دبابات M1-A2 على نظام استهداف رقمي أحدث يجعلها دبابة أكثر قدرة، ولكنها تتطلب أيضًا مزيدًا من التدريب للقوات الأوكرانية لتشغيل الدبابة الأكثر تعقيدًا والحفاظ على النظام.

لا تزال الولايات المتحدة تعتزم إرسال 31 دبابة أبرامزM1-A1 إلى أوكرانيا، وهو نفس العدد المعلن عنه سابقًا وحجم كتيبة دبابات أوكرانية كاملة.