فيديو يسجل حديثا جانبيا لبوتين وشي قبل مغادرة الأخير موسكو يشعل تفاعلا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يودع الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد محادثاتهما في الكرملين في موسكو في 21 مارس 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام دولية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجل حديثا جانبيا بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الصيني، شي جينبينغ قبيل مغادرة الأخير لموسكو، الأمر الذي أشعل تفاعلا واسعا.

وترجمت صحيفة ديلي ميل البريطانية الحوار بتقرير قالت فيه: "قال شي لبوتين عبر مترجمه: التغيير قادم ولم يحدث منذ 100 عام.. إننا نقود هذا التغيير معًا.. من فضلك اعتني بنفسك يا صديقي العزيز"، قبل أن يرد بوتين متمنيا لشي "رحلة آمنة".

وسابقا خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني لموسكو، وصف شي جينبينغ علاقته مع الرئيس بوتين بـ"الصداقة الأبدية"، بينما قال بوتين إن كلاهما يقفان "كتفًا إلى كتف" في مواجهة "الجهود الأمريكية العنيفة بشكل متزايد لردع روسيا والصين".

ويذكر أن التجارة بين الصين وروسيا ارتفعت إلى 190 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 30٪ عن عام 2021، مما قوض من تأثير العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، حيث تقتنص الشركات الصينية الطاقة الرخيصة من روسيا، مما يمنح الكرملين أموالاً رئيسية لتمويل الغزو.