مسؤول أمريكي لـCNN: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لأوكرانيا

(CNN)-- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة CNN، الثلاثاء، بشأن التطورات التي تشهدها الأزمة الأوكرانية إن "الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة".

وأضاف كيربي، في حديثه إلى كبيرة المراسلين الدوليين بشبكة CNN، كريستيان آمانبور: "نعتقد أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لأوكرانيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول شن هجوما، وعلينا التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن أوكرانيا مستعدة للدفاع عن أنفسها، وشن عمليات هجومية، ولهذا السبب نقوم بتكثيف تدريبات القوات الأوكرانية على أشياء مثل نظام الدفاع الجوي (باتريوت)".

وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أنهم جاهزون بأفضل ما يمكن قبل هذه الأسابيع والأشهر الحاسمة المقبلة".

وبشأن العلاقات الروسية الصينية، ذكر المسؤول الأمريكي أن "روسيا والصين تجمعها الرغبة في تحدي الولايات المتحدة وتأثيرها في جميع أنحاء العالم، والتصدي هذا الشيء الذي نسميه النظام الدولي، الذي يعد أساسا لحكم القانون والمبادئ التأسيسية لميثاق الأمم المتحدة التي من المفترض أن تلتزم بها الدول في جميع أنحاء العالم، وتريدان تغيير قواعد اللعبة، وتحدي القيادة الأمريكية والغرب خاصة في أوروبا وفي أماكن أخرى بالعالم".