أمريكا: على الدول الأوروبية في"الجنائية الدولية" اعتقال بوتين إذا زارها

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "أي دولة أوروبية عضوة في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا زارها".

وأضاف بلينكن، في رده على سؤال من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أعتقد أن أي شخص عضو في المحكمة ولديه التزامات يجب أن يفي بها".

ولم يقل الوزير الأمريكي ما إذا كانت بلاده ستسلم الرئيس الروسي إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا وصلها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوة في المحكمة، وأجاب: "لا أعتقد أن لديه أي خطط للسفر إلى هنا قريبا".

يذكر أن بوتين نادرا ما غادر روسيا في السنوات الأخيرة، ولم يسافر إلى الولايات المتحدة منذ عام 2015.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الجمعة، مذكرتي توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، لدورهما في مخطط لترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.

ولا تجري المحكمة محاكمات غيابية، لذا سيتعين على السلطات الروسية تسليم بوتين أو توقيفه خارج روسيا.

وفي المقابل، رفضت موسكو مذكرة التوقيف قائلة إن المحكمة "لا معنى لها لروسيا، بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن "روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه".

وأضافت: "لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".