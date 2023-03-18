دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان نشر فيديو أرشيفي لوزيرة الخارجية الأمريكية الراحلة، مادلين أولبرايت، وما قالته في رد على "ثمن" الحرب بالعراق.

مقطع الفيديو الذي نشره خلفان لأولبرايت أخذ من مقابلة كانت قد أجرتها على برنامج 60 دقيقة، حيث سئلت "سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما هل الثمن يستحق؟" لتجيب أولبرايت قائلة: "أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن مستحق.."

وقال خلفان في سلسلة تغريدات أتت عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "المحكمة الجنائية الدولية وين مذكراتها عن مجرمي الحرب في العراق؟"

وتابع: " عندما تسيس المحاكم لا يبقى لمذكراتها أي معنى.. بوش الأبن قتل ملايين العراقيين الأبرياء...وخرج بطل.. والمحكمة الجنائية الدولية كانت تغط في نوم عميق".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قبل قليل، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.