متحدث باسم مطار شارل ديغول بباريس: نحو 70 محتجا يغلقون المبنى رقم 1

(CNN)-- قال متحدث باسم مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية، باريس، إن مظاهرة قوامها حوالي 70 شخصًا أغلقت المبنى رقم 1، الخميس، لافتا إلى أن موظفي المطار وضعوا طريقا بديلا للركاب عبر ممر محطة المترو.

ونشرت نقابة CGT Roissy المحلية مقاطع فيديو على الإنترنت حيث شوهد المتظاهرون وهم يتجمعون داخل صالة مدخل المطار ويلوحون بأعلام النقابة.

ويأتي الإضراب بعد 3 أيام من تجاوز الحكومة الفرنسية لمقترحين للتصويت على سحب الثقة في البرلمان إثر معارضة قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي مرر بدون تصويت، مما أثار غضبًا واسع النطاق في الشوارع.

وسيتم حشد الآلاف من ضباط الشرطة في جميع أنحاء فرنسا يوم الخميس مع الاستعداد للجولة التاسعة من الإضرابات على مستوى البلاد هذا العام.