روسيا: خطر نشوب صراع نووي في أعلى مستوياته منذ عقود

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روسيا: خطر نشوب صراع نووي في أعلى مستوياته منذ عقود
صورة أرشيفية لعرض عسكري في روسيا Credit: DMITRY KOSTYUKOV/AFP via Getty Images

(CNN)--  قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأربعاء، إن "خطر نشوب صراع نووي بلغ الآن أعلى مستوياته منذ عقود".

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وصرح ريابكوف خلال حضوره مناقشة في مؤتمر نادي "فالداي" للحوار: "لا أود الانخراط في مناقشة ما إذا كان احتمال نشوب صراع نووي مرتفعا اليوم، لكنه على أي حال أعلى من أي شيء رأيناه خلال العقود الماضية"، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وذكر أن الدول غير النووية، وخاصة تلك غير المتحالفة مع الولايات المتحدة، يجب أن "تخاطب بصوت أعلى المسؤولين في العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن، الذين فقدوا تماما إحساسهم بالواقع"، وأكد أن بلاده لن تحيد عن "مواقفها العقائدية والسياسية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، الشهر الماضي، تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت" لتخفيض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

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