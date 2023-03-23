زيلينسكي من جبهة القتال في خيرسون: "سنستعيد كل شيء من المحتلين"

(CNN)-- زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، جبهة القتال في منطقة خيرسون، بعد شهور من تحرير أجزاء منها من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، خلال الزيارة إن "العديد من المنازل ومنشآت البنية التحتية تضررت نتيجة العدوان الروسي"، وأضاف: "تمت استعادة خدمات الكهرباء والمياه، وإعادة بناء عيادة طبية، والسكان يعودون".

وتابع: "لقد تحدثت إلى السكان حول قضاياهم واحتياجاتهم الحالية، سوف نستعيد ونعيد بناء كل شيء، تماما مثل كل بلدة وقرية عانت من المحتلين".

كانت القوات الروسية دمرت الكثير من البنية التحتية للطاقة في خيرسون قبل أن تنسحب إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وبعد أشهر ، يواصل الجانبان تبادل القصف المدفعي، من جانب إلى آخر ، مما أعاق أعمال الإصلاح ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي متكررًا.

وزار زيلينسكي إحدى منشآت الطاقة في المنطقة، وقال: "خلال الزيارة ناقشت توفير الكهرباء في المناطق التي تم نزعها من الاحتلال وإصلاح المعدات التي دمرت نتيجة القصف الروسي"، وأضاف: "علينا حماية قطاع الطاقة لدينا".