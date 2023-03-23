دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، تغريدة بمناسبة حلول شهر رمضان معبرا عن أمله بأن تساعد "قوة الصلاة" على تطهير أوكرانيا من "شر الملحد الروسي"، على حد تعبيره.

جاء ذلك بتغريدة لزيلينسكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأي شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب.."

وتابع قائلا: "ليبدأ شهر رمضان بسلام وعلى الأرض الأوكرانية بأكملها الخالية من روسيا".

ويذكر أن عددا من الدول الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، قد أعلنت أن الخميس، الـ23 من مارس/ آذار هو أول أيام شهر رمضان للعام 2023.