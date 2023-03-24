إيران تدين "قمع المظاهرات السلمية" في فرنسا.. وتوجه رسالة للحكومة

(CNN)-- أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، عن إدانة بلاده بشدة لـ"قمع المظاهرات السلمية" للشعب الفرنسي، حسب قوله.

ودعا عبداللهيان الحكومة الفرنسية، في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إلى "احترام حقوق الإنسان، وتجنب اللجوء إلى القوة ضد شعب بلادها الذي يسعى وراء مطالبه بشكل سلمي".

يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن، في وقت سابق من يوم الجمعة، توقيف 457 شخصا وإصابة 441 من أفراد الشرطة، الخميس، خلال الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقال دارمانان، خلال مقابلة مع قناة CNews الفرنسية، إنها "حصيلة جسيمة"، مسلطا الضوء على جهود الشرطة في حماية "أولئك الذين أرادوا الاحتجاج".