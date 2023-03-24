(CNN)-- أكد قصر باكنغهام، الجمعة، أن زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يقوم بها العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا، قد تم تأجيلها.

وأضاف القصر أن تأجيل الزيارة جاء بعد إعلان النقابات العمالية الفرنسية عن يوم إضافي للاحتجاج ضد مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية المثير للجدل في البلاد، والمقرر يوم الثلاثاء 28 مارس/ أذار.

وأوضح قصر باكنغهام: "تم تأجيل زيارة الملك والملكة القرينة كاميليا إلى فرنسا".

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام لشبكة CNN إن صاحبي الجلالة يتطلعان بشدة إلى فرصة لزيارة فرنسا بمجرد العثور على المواعيد.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الملك تشارلز لن يسافر إلى فرنسا، الأسبوع المقبل، مضيفًا أن "هذا القرار تم اتخاذه بموافقة جميع الأطراف، بعد أن طلب الرئيس الفرنسي من الحكومة البريطانية تأجيل الزيارة".

وذكر قصر الإليزيه في بيان، الجمعة أنه "في ضوء إعلان الأمس، عن يوم جديد من العمل ضد إصلاح نظام التقاعد، يوم الثلاثاء 28 مارس/أذار في فرنسا، سيتم تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث، التي كانت مقررة أصلا خلال الفترة من 26-29 مارس إلى بلدنا".

وأضاف البيان: "هذا القرار اتخذته الحكومتان الفرنسية والبريطانية، بعد اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية والملك، صباح الجمعة، من أجل التمكن من الترحيب بجلالة الملك تشارلز الثالث في ظروف تتوافق مع علاقتنا الودية".