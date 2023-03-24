(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة بريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس / أب المقبل.

وأضاف بيسكوف لشبكة CNN: "لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وجنوب أفريقيا طرف في اتفاقية روما التي تأسست على أساسها المحكمة، والتي تقضي باعتقال أي شخص صدر بحقه أمر من المحكمة.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف قد حذر، الخميس، من تبعات اعتقال الرئيس الروسي في الخارج بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده، وقال ميدفيديف إن ذلك "بمثابة إعلان حرب ضد روسيا".