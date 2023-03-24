روسيا تعلن زيادة إنتاجها من القاذفات الاستراتيجية

(CNN)-- ذكرت شركة "روستيخ" الصناعية الحكومية الروسية، الجمعة، أن مصنع قازان لبناء الطائرات، يزيد من إنتاج النسخة المحدثة من القاذفات الاستراتيجية من طراز Tu-160M.

وقال البيان أن "المصنع أنتج القاذفات الاستراتيجية من طراز Tu-160M، بعدما اتخذ الرئيس الروسي قرارا باستئناف عمل المصنع"، وأضاف أنه "تم زيادة قدرات الطائرات المحدثة بشكل كبير"، وذكر أن "تطوير المصنع سيتيح إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المتقدمة".

وتعتمد روسيا بشكل كبير على واردات المكونات الغربية في صناعتها العسكرية وتكافح لإنتاج صواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى معدات أخرى لمواصلة حربها في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

واعتمدت موسكو بشكل كبير على المعدات القديمة، وأعادت تشغيل المركبات المدرعة والدبابات التي تم إيقاف تشغيلها سابقا، ويشير محللون إلى أن ذلك يرجع جزئيا إلى العقوبات الغربية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتين عن جهود واسعة النطاق لإنتاج المزيد من الأسلحة لاستخدامها يسمى بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وقال إن زيادة إنتاج الأسلحة "مطلوب بشكل عاجل"، وأكد أنه سيتم تخصيص التمويل اللازم لذلك.