باريس، فرنسا (CNN)-- حظرت وزارة الخدمة المدنية الفرنسية، السبت، استخدام عدد كبير من تطبيقات "الترفيه" على هواتف موظفي الخدمة المدنية؛ بعدما أعلنت عن حظر تطبيق تيك توك، الجمعة.

وقالت الوزارة إن الحظر سيشمل "تطبيقات ترفيهية منها تطبيقات ألعاب مثل CandyCrush، وتطبيقات متدفقة مثل نتفليكس، كما سيشمل الحظر تطبيقات مثل تيك توك، وإنستغرام، وتويتر وسناب شات"، بحسب ما أكدت الوزارة في بيان لشبكة CNN، السبت.

وأضاف البيان أنه لن يُسمح لموظفي الخدمة المدنية بالوصول إلى تطبيقات المواعدة.

وكانت الوزارة أعلنت، الدمعة، أنه سيتم حظر تيك توك إلى جانب التطبيقات الترفيهية لكنها لم تحددها.

وقالت وزارة الخدمة المدنية الفرنسية، الجمعة: "لا تتمتع تطبيقات الترفيه بمستوى الأمن السيبراني وحماية البيانات التي سيتم نشرها عبر المعدات الإدارية".