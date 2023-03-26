(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، السبت، إن روسيا ستنتج ذخيرة أكثر بثلاث مرات من تلك التي يتم توريدها إلى أوكرانيا.

وأكد بوتين أن "صناعة الدفاع الروسية تتطور بوتيرة سريعة للغاية لم يتوقعها أحد من قبل، وفي نفس الفترة الزمنية ستنتج روسيا ذخيرة أكثر بثلاث مرات، مما سيزود به مشعلو الصراع أوكرانيا".

وأضاف بوتين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة "يمثل تهديدًا دائمًا"، وأنه بينما يخطط حلفاء أوكرانيا لتزويدها بأكثر من 400 دبابة، فإن روسيا "ستنتج أكثر من 1600 دبابة في نفس الوقت".

وقال الرئيس الروسي: "إمداد الدبابات الروسية سيكون 3 أضعاف ما ستقدمه تلك الدول لكييف، وأنا لا أتحدث حتى عن الطيران، لأنه سيكون أكبر بعشرة أضعاف".