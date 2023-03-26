بوتين يدّعي عدم وجود "تحالف عسكري" مع الصين بعد لقاء شي

جنرال أمريكي متقاعد يشرح تأثير زيارة بوتين المفاجئة لماريوبول.. ما الرسالة التي يبعث بها؟

موسكو، روسيا (CNN)-- ادعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده "لم تنشئ تحالفًا عسكريًا مع الصين ولا تهدد أي دولة"، وفقا لما قاله في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد.

واتهم بوتين في المقابلة التي أدلى بها لمحطة روسيا 1 الحكومية، الغرب بـ "البدء في بناء محور جديد مشابه للمحور الذي بنته ألمانيا الفاشية واليابان العسكرية".

وتأتي تصريحات بوتين في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى موسكو الأسبوع الماضي والتي استمرت ثلاثة أيام، والتي حظيت خلالها إمكانية تقديم بكين مساعدات عسكرية قاتلة لمساعدة الكرملين في غزو أوكرانيا باهتمام دولي.

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن الصين تقدم مساعدة "غير فتاكة" لروسيا من خلال شركاتها.