(CNN)-- قال ميخايلو بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، تظهر أنه يخشى الخسارة.

وأضاف بودولاك على حسابه الرسمي على تويتر: "بوتين رئيس الاتحاد الروسي يمكن التنبؤ به للغاية، فعند الإدلاء ببيان حول الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، يعترف بأنه خائف من الخسارة وكل ما يمكنه فعله هو التخويف من التكتيكات".

وأكد بودولاك: "ثانيًا يصرح مرة أخرى بتورطه في الجريمة. ينتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وكان بوتين قال، السبت، إنه يعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وادعى أن هذا لن يمثل انتهاكًا لاتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك خلال مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية.