روسيا ترد على الانتقادات الغربية بشأن خطة نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

(CNN)-- قال الكرملين، الاثنين، إن رد الفعل الغربي لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "رد الفعل هذا لا يمكن أن يؤثر على خطط روسيا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، السبت، في مقابلة، أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

وأثار الإعلان ردود فعل قوية في الغرب، حيث استنكر حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذه الخطوة، ووصفها بأنها "خطيرة وغير مسؤولة"، ودعت ليتوانيا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذكرت أوكرانيا أن تلك"خطوة نحو زعزعة الاستقرار الداخلي"في بيلاروسيا.

وقللت الولايات المتحدة من أهمية هذه الخطوة، قائلة إنه لا توجد مؤشرات على أن روسيا تخطط لاستخدام أسلحة نووية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الأحد، في برنامج "Face The Nation" على شبكة CBS، إنه لا يوجد مؤشر على قيام الرئيس الروسي بتنفيذ ما أعلنه بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مضيفا: "علينا فقط أن نراقب ونرى إلى أين يذهب هذا السلاح".

يذكر أن بيلاروسيا، التي تقع غربي روسيا على الحدود الشمالية لأوكرانيا، من أقرب حلفاء موسكو، وساعدت روسيا في شن غزوها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما سمح للقوات الروسية بدخول البلاد من الشمال.