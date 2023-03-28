أول تعليق من بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها

(CNN)-- اعتبرت وزارة الخارجية البيلاروسية، أن نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها لا يتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بحسب ما نقلت عنها وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية في بيلاروسيا لوكالة (تاس)، الثلاثاء، إن "التعاون العسكري بين بيلاروسيا وروسيا يتم في إطار توافق صارم مع القانون الدولي".

وأضافت الوزارة أن "تدريب الطيارين من بيلاروسيا القادرين على قيادة الطائرات بذخيرة محددة، وتحديث هذه الطائرات، وكذلك نشر الرؤوس الحربية النووية على أراضي بيلاروسيا دون نقل السيطرة عليها إلى مينسك، فضلاً عن الوصول إلى التقنيات المناسبة، لا يتعارض بأي شكل مع أحكام المادتين الأولى والثانية من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الممارسة "ليست ابتكارا في مجال التعاون العسكري بين القوى النووية وغير النووية".

كما قالت وزارة الخارجية أيضا إن بيلاروسيا تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء (الناتو)، مما دفع مينسك لاتخاذ "إجراءات انتقامية قسرية لتعزيز قدرتها الأمنية والدفاعية".

ويمثل هذا التصريح أول تعليق من مينسك على ما كان أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أنه سيتم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.