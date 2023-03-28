دبي، الإمارات العبية المتحدة (CNN)-- أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الثلاثاء، بتوسيع إنتاج المواد النووية لزيادة الترسانة النووية لبلاده، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وكان كيم قد أصدر أمرا مشابهًا العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أشرف كيم على تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخ باليستية، الاثنين، وأفاد معهد الأسلحة النووية أنه يعزز القوة النووية من حيث النوعية والكمية.

وفيما يتعلق بمزاعم كوريا الشمالية وصورها لكيم برؤوس حربية، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها "تقيم ما إذا كانت (الرؤوس النووية) ستنجح بالفعل".

كما فحص كيم الخطط والأوامر المكتوبة لعمليات الهجوم المضاد النووي.

وقال كيم إنه لا ينبغي لنا "الاكتفاء أبدًا بالعمل الذي يهدف إلى تعزيز موقف الرد الشامل المستمر لقوتنا النووية"، ودعا إلى استعدادات لا تشوبها شائبة لاستخدام الأسلحة النووية "في أي وقت وفي أي مكان".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن كيم قوله: "إذا كانت القوة النووية القوية والمتفوقة التي تتجاوز الخيال جاهزة لموقف هجومي، فإن العدو سيخافنا ولن يجرؤ على استفزاز سيادة دولتنا ونظامنا وشعبنا".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية زعمت أنها أجرت تجربة لمحاكاة إطلاق صاروخ نووي تكتيكي لإثبات "إطلاق نار بوضعية ضرب انفجار جوي نووي"، الاثنين.

كما زعمت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية أطلقت، الاثنين، صاروخين باليستيين أرض- أرض باستخدام رؤوس حربية وهمية غير نووية حلقت عمدا لمسافة 500 متر فوق الهدف.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الجيش أجرى اختبارات لطائرة مسيرة مسلحة تحت الماء من طراز "Haeil-1"، خلال الفترة من 25 -27 مارس /آذار الجاري، أطلق خلالها رأسًا حربيًا تقليديًا، بدلاً من حمولة نووية.