فرنسا.. محتجون ضد إصلاحات نظام التقاعد يقتحمون مطارا

قمامة متكدسة في أحد شوارع باريس على خلفية الاحتجاجات يوم 27 مارس/أذار 2023

(CNN)-- اقتحم متظاهرون مطار بياريتز في جنوب غرب فرنسا، صباح الثلاثاء، مع استمرار المظاهرات ضد إصلاحات المعاشات التقاعدية المقترحة، وفقا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تم التحقق منها بواسطة شبكة CNN.

وتظهر في اللقطات قنابل دخان أطلقها المتظاهرون خارج مدخل منطقة الصعود إلى صالة المطار، قبل إعلان عن إخلاء المطار عبر مكبرات الصوت.

واعتاد المتظاهرون المناهضون لإصلاح نظام التقاعد إغلاق المطارات، حيث أغلقوا، الخميس الماضي، المبنى رقم 1 في مطار شارل ديغول، في شمال باريس.

وتستعد فرنسا، الثلاثاء، لليوم العاشر من المظاهرات المناهضة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

ونددت المظاهرات، التي نظمتها عدة نقابات، بخطة إصلاح نظام التقاعد، ورفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا.

ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 900 ألف شخص في الاحتجاجات، وفقا لشبكة BFM التابعة لـCNN.

وتقول BFM إن هناك 240 مظاهرة من المخطط خروجها في جميع أنحاء فرنسا، ومن المتوقع وجود ما يصل إلى 100.000 متظاهر في باريس وحدها.