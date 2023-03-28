بعد تسريب "نورد ستريم".. مدير CIA الأسبق لـCNN: روسيا "المشتبه به الأرجح" في "العمل التخريبي"

مغزاه كان تقليل أثر روسيا.. ما أهمية "نورد ستريم 1" وكيف جعل أوروبا أكثر اعتمادًا على موسكو؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فشلت روسيا في الحصول على ما يكفي من الأصوات، الاثنين، في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لقرارها المقترح للتحقيق في الهجمات على خط أنابيب نوردستريم.

صوّتت ثلاث دول فقط لصالح القرار المقترح، مع امتناع 12 دولة عن التصويت.

يلزم ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة لتمرير القرار المقترح؛ ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة ستظل قادرة على الاعتراض على هذه الخطوة إذا اختارت ذلك.

أخبر السفير الأمريكي روبرت وود مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالهجوم على خطوط الأنابيب. كما تساءل عن سبب محاولة روسيا تمرير القرار بعد أن أعرب معظم أعضاء مجلس الأمن عن استيائهم من الفكرة.

قال فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إن الحقيقة لن تُكشف، وحث على ضرورة المساءلة.