دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تعليق للرئيس الأمريكي، جو بايدن حول حادثة إطلاق النار في مدرسة العهد في ناشفيل بولاية تينيسي والتي أدت إلى مقتل 3 طلاب و3 بالغين.

وافتتح بايدن تعليقاته على الحادثة وفقا لنص الخطاب المنشور على البيت الأبيض: "اسمي جو بايدن.. (ضحك) أنا زوج الدكتورة جيل بايدن.. (ضحك) وأكل آيس كريم جيني برقائق الشوكولاتة.. (ضحك) نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة.. (ضحك).. بالمناسبة، لدي ثلاجة كاملة بالطابق العلوي.. (ضحك) تعتقد أنني أمزح، لست كذلك".

وفي الكلمة ذاتها وصف الرئيس الأمريكي إطلاق النار بأنه "مفجع، أسوأ كابوس للأسرة"، مضيفا أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لوقف العنف باستخدام الأسلحة النارية، مضيفا أنه "يمزق مجتمعاتنا إلى أجزاء".

ودعا بايدن الكونغرس إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية، قائلاً إننا "نحتاج إلى بذل المزيد لحماية مدارسنا"، مؤكدا باقول: "لقد حان الوقت لأن نبدأ في إحراز مزيد من التقدم".