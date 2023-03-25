زلة لسان لبايدن.. تحية الصين أمام برلمان كندا تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمام البرلمان الكندي وزلة اللسان التي حيا فيها الصين عوضا عن كندا.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول وفقا لنص الكلمة المنشور على موقع البيت الأبيض الرسمي: "اليوم أحيي الصين لمضاعفتها.. أو، معذرةً أنا أحيي كندا - (ضحك) - يمكنك معرفة ما أفكر فيه حول الصين. لن اتطرق إلى ذلك بعد".

وتابع بايدن: "أحيي كندا لمضاعفتها برامج مماثلة، وفتح مسارات قانونية جديدة لـ15000 مهاجر يأتون إلى كندا من بلدان في نصف الكرة الغربي.. في الوقت نفسه، ستعمل الولايات المتحدة وكندا معًا لتثبيط المعابر الحدودية غير القانونية.."

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي زلات لسان للرئيس الأمريكي، كان منها زلة لسان خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس/ آذار 2022، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني (عوضا عن الشعب الأوكراني).."