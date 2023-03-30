(CNN)-- قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الخميس، إن بلاده يجب أن تحترم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتجريدها من حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما.

وأضاف ويدودو، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الإندونيسية: "أعلم أن هذا القرار خيب آمال الكثير من الأشخاص، وأنا أيضا أشعر بخيبة أمل وحزن، ولكن لا تهدر طاقاتك لإلقاء اللوم على بعضكم البعض، فبصفتنا أمة عظيمة، يجب أن نتطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء".

وطلب الرئيس الإندونيسي اعتبار هذا الحدث "درسا للكرة الإندونيسية"، وقال إنه طلب من رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إريك ثوهير، "مواصلة بذل كل جهد ممكن من أجل كرة القدم الإندونيسية لتجنب أي عقوبات مستقبلية من قبل الفيفا".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم جرد إندونيسيا من حقها في استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد أن اعترض مسؤول إندونيسي على مشاركة إسرائيل.

وأوضح الفيفا، في بيان: "قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبسبب الظروف الحالية استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2023"، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير".

وقالت آريا سينولينغا، عضوة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، لشبكة CNN، إن قرار الفيفا جاء بسبب رفض مسؤول إندونيسي استضافة المباريات إذا شاركت إسرائيل، مضيفة أن وايان كوستر، حاكم جزيرة بالي، بعث برسالة إلى وزارة الرياضة الإندونيسية يطلب فيها منع إسرائيل من المنافسة في الإقليم.

وتابعت أن "حاكم بالي ذكر أيضًا في الرسالة أن حكومة مقاطعة بالي رفضت (السماح) للفريق الإسرائيلي بالمنافسة في بالي".

وتواصلت CNN مع حاكم بالي للتعليق لكنها لم تتلق ردا.