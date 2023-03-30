روسيا: سنواصل إبلاغ أمريكا بتجاربنا الصاروخية بشكل مسبق

(CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، إن بلاده ستواصل إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مسبق بشأن تجاربها الصاروخية على الرغم من تعليق مشاركة موسكو في معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة النووية.

وكان ريابكوف ذكر، الأربعاء، أنه تم تعليق جميع أنواع الإخطارات بين روسيا والولايات المتحدة بموجب معاهدة "نيو ستارت".

وصرح المسؤول الروسي للصحفيين بأن موسكو "ستواصل طواعية إخطار الولايات المتحدة بإطلاق الصورايخ"، وأضاف: "من وجهة نظر سياسية وقانونية، فإن الوضع هو أن جميع أنواع تبادل المعلومات، فضلا عن العناصر الأخرى لأنشطة التحقق وفقا لمعاهدة ستارت، قد تم تعليقها من قبلنا، ولكن، كما أُعلن في فبراير/ شباط، على أساس طوعي، سوف يلتزم الاتحاد الروسي بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة، وسيواصل أيضًا تنفيذ اتفاقية عام 1988 بشأن تبادل الإخطارات بشأن الصواريخ".

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، أكد ريابكوف أن "موسكو أوضحت موقفها لواشنطن شفويا وخطيا"، مضيفا: "ليس هناك غموض هنا".