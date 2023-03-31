نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك على توجيه لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

كان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر وإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

قال مصدر لشبكة CNN إنه تم تقديم لائحة الاتهام وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، مضيفا أن التهم ليست معروفة للجمهور في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتواصل مكتب المدعي العام في مانهاتن مع محامي ترامب لمناقشة استسلامه لمواجهة المحاكمة. وتواصلت شبكة CNN مع محامي ترامب للتعليق دون رد بعد.

من المتوقع أن يثير القرار صدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يدفع النظام السياسي الأمريكي- الذي لم يسبق أن واجه أحد قادته السابقين اتهامات جنائية، ناهيك عن الترشح للرئاسة مرة أخرى- إلى مياه مجهولة.

الإجراءات القانونية ضد ترامب تدفع الحملة الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة، إذ تعهد الرئيس السابق بمواصلة الترشح في مواجهة التهم الجنائية.

كثيرًا ما وصف ترامب التحقيقات المختلفة المحيطة به بـ"مطاردة الساحرات"، في محاولة للتأثير على الرأي العام عليهم من خلال تصوير نفسه على أنه ضحية لما زعم أنها تحقيقات سياسية يقودها المدعون الديمقراطيون.

تجنب ترامب منذ فترة طويلة العواقب القانونية في حياته الشخصية والمهنية والسياسية. قام بتسوية عدد من الدعاوى المدنية الخاصة على مر السنين وشق طريقه للخروج من النزاعات المتعلقة بمنظمة ترامب، الشركة التي تحمل الاسم نفسه. كما تفادى محاولة عزله من قبل الكونغرس مرتين.