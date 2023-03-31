أول تعليق من إيفانكا ترامب وجاريد كوشنرعلى توجيه اتهامات للرئيس السابق

(CNN)-- أعربت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، عن "امتنانها للأشخاص الذين أعربوا عن دعمهم وقلقهم" بشأن توجيه لائحة اتهام لوالدها.

وقالت إيفانكا، عبر إنستغرام صباح الجمعة: "أنا أحب والدي وأحب بلدي، واليوم، أتألم لكليهما، وإنني أقدر الأصوات التي عبرت عن دعمها وقلقها".

وكانت إيفانكا ترامب التزمت الصمت إلى حد كبير في الأمور السياسية المتعلقة بوالدها عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التي عُقدت عام 2020، رغم أنها كانت مستشارة بارزة في إدارة دونالد ترامب خلال فترة رئاسته.

ووصف جاريد كوشنر، صهر ترامب، لائحة الاتهام بأنها "مثيرة للقلق"، خلال ظهوره في فعالية لمؤسسة FII في ميامي بيتش، الجمعة: "أعتقد أن ما تم الإعلان عنه الليلة الماضية أمر غير مسبوق"، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وكالة "بلومبرغ".

وتابع: "أعتقد أن هذا يظهر بوضوح الخوف الذي يشعر به الديمقراطيون من ترامب والقوة السياسية التي يتمتع بها".

وذكر: "بصفتي أحد أفراد الأسرة، من الواضح أنني وإيفانكا نحبه كثيرا، وكان من الصعب مشاهدة خصومه سياسيا وهم يواصلون خرق كل معيار على مدى السنوات الماضية لمحاولة القبض عليه، ورأيناهم يتهمونه بالتواطؤ مع روسيا، ويعزلونه، و رأيناهم يقتحمون منزله، وكل هذا استمرار لذلك ".

وأضاف كوشنر، الذي كان عضوا في إدارة ترامب: "ما سأقوله هو أنني كنت بجانبه خلال الكثير من هذه الحالات، وقد جعله ذلك أقوى وعزمه على مواجهة تحديات كبيرة، للقتال من أجل التغيير، والقتال من أجل الشعب الأمريكي، أصبح أقوى ".

يذكر أن جاريد كوشنر مثل زوجته، ليس مشاركا في حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، وابتعد إلى حد كبير عن الأمور السياسية المرتبطة بالرئيس السابق منذ تركه منصبه.

وكانت هيئة محلفين كبرى في نيويورك صوتت، الخميس، على توجيه لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر وإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

ومن شأن الإجراءات القانونية ضد ترامب أن تدفع حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة، حيث كان الرئيس السابق تعهد بمواصلة الترشح في مواجهة التهم الجنائية.

وكثيرًا ما وصف ترامب التحقيقات المختلفة المحيطة به بأنها "مطاردة الساحرات"، من خلال تصوير نفسه على أنه ضحية لما زعم أنها تحقيقات سياسية يقودها المدعون الديمقراطيون.

ومن جانبهم، أدان حلفاء ترامب الجمهوريون- بالإضافة إلى منافسيه الجمهوريين في عام 2024 - مكتب المدعي العام في مانهاتن بسبب لائحة الاتهام.