كيف رد الكرملين على سؤال عن لائحة الاتهام الأمريكية الموجهة لترامب؟

(CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي مسألة "داخلية" للولايات المتحدة، وليست مسألة سيعلق الكرملين عليها.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال، خلال مكالمة منتظمة مع الصحفيين، حول لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب.

وأوضح بيسكوف: "هذه عمليات أمريكية داخلية لا نعتبرها ضرورية للتعليق عليها بأي شكل من الأشكال".

وكان مصدران أمريكيان مطلعان كشفا أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري في لائحة اتهام وجهتها له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بنيويورك، وذلك في سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وكان مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في خطة دفع أموال لإسكات والتستر على نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي تعود إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.