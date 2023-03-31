(CNN)—بعث قرار هيئة محلفين كبرى بمانهاتن في نيويورك بتوجيه لائحة اتهام للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، بصدمات في جميع أنحاء أمريكا.

وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر وإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

نجمة الأفلام الإباحية، اسمها الحقيقي هو ستيفاني كيلفرود ادعت سابقاً أنها كانت على علاقة بترامب قبل عدة سنوات من رئاسته، كما أوضح محاميها، مايكل أفيناتي لـCNN في تصريحات تعود للعام 2018.

وقالت كليفورد في تصريحات سابقة (العام 2018) لشبكة CNN إنها تعمل في مجال الترفيه للبالغين منذ 17 عاما. وبدأت كراقصة في لويزيانا قبل أن تنتقل إلى لوس أنجلوس لتصنع أفلامًا إباحية، وذكرت أنها الآن لا تعمل فقط كممثلة وإنما تكتب وتخرج الأفلام كذلك.

وكانت كليفورد قد قدمت تفاصيل حول علاقتها المزعومة بدونالد ترامب، في بحيرة تاهو العام 2006، في كتاب قدم "كشفاً كاملاً" بالإضافة إلى شرح دقيق عن أعضاء ترامب التناسلية، قائلة إن "قضيب ترامب كان غريب الشكل"، إذ شبهته بـ"رأس الفطر العملاق"، كما تابعت بإضافة تفاصيل أخرى.