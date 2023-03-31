نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال جو تاكوبينا، محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه طُلب من ترامب تسليم نفسه للسلطات في نيويورك، اليوم الجمعة، بعد يوم من تصويت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على توجيه لائحة اتهام بحقه.

وأوضح تاكوبينا أنه تفاجأ بتوقيت قرار الاتهام وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، لأن الخدمة السرية التي تحمي الرئيس السابق بحاجة إلى تنسيق تسليم نفسه في نيويورك.

وصوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك، الخميس، على توجيه لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر وإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

ومن شأن الإجراءات القانونية ضد ترامب أن تدفع حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة، حيث كان الرئيس السابق تعهد بمواصلة الترشح في مواجهة التهم الجنائية.

وكثيرًا ما وصف ترامب التحقيقات المختلفة المحيطة به بأنها "مطاردة الساحرات"، من خلال تصوير نفسه على أنه ضحية لما زعم أنها تحقيقات سياسية يقودها المدعون الديمقراطيون.

ومن جانبهم، أدان حلفاء ترامب الجمهوريون- بالإضافة إلى منافسيه الجمهوريين في عام 2024 - مكتب المدعي العام في مانهاتن بسبب لائحة الاتهام.

وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس في مقابلة مع الزميل في CNN وولف بليتزر، مساء الخميس: "أعتقد أن توجيه الاتهام غير المسبوق لرئيس الولايات المتحدة السابق بشأن قضية تمويل الحملات الانتخابية هو بمثابة غضب"، وأضاف: "يبدو لملايين الأمريكيين أن الأمر ليس أكثر من محاكمة سياسية يقودها المدعي العام الذي ترشح فعليا للمنصب بناء على تعهد بتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق".