دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدان البيت الأبيض اعتقال روسيا للصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، الذي يعمل في صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باعتقال المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا، تحدث مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ليلة البارحة مع صحيفة ’وول ستريت جورنال‘، كما تواصلت الإدارة مع عائلته".

وتابعت: "استهداف الحكومة الروسية للمواطنين الأمريكيين ليس مقبولا، ونحن ندين اعتقال السيد غيرشكوفيتش بشديد العبارة.. ندين أيضا استهداف الحكومة الروسية للصحفيين وحرية الصحافة وقمعها لهم بشكل متواصل".

وأضافت: "أود أن أشدد أيضا على ضرورة أن يلتزم المواطنون الأمريكيون بتحذير الحكومة الأمريكية من السفر إلى روسيا، كما يتعين على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المتوجهين إلى هناك مغادرة روسيا فورا بحسب التوجيهات المتكررة من وزارة الخارجية".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في بيان: "نسعى بشكل فوري إلى الحصول على إمكانية وصول قنصلي وتقديم كامل الدعم المناسب كلما تم اعتقال مواطن أمريكي في الخارج.. ندين بشديد العبارة محاولات الكرملين المستمرة ترهيب الصحفيين وأصوات المجتمع المدني وقمعهم ومعاقبتهم".

وأضاف: "تتمثل أولوية وزارة الخارجية القصوى بضمان سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج وأمنهم، ونكرر تحذيراتنا الشديدة بشأن الخطر الذي يحدق بالمواطنين الأمريكيين في الاتحاد الروسي. ويتعين على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المتوجهين إلى هناك مغادرة روسيا فورا بحسب ما يرد في “النصائح بشأن السفر إلى روسيا” الصادرة عن الوزارة".