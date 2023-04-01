أمر بإخراج اندرو تيت وشقيقه من السجن ووضعهما رهن الإقامة المنزلية برومانيا

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شاهد لحظة اعتقال نجم الإنترنت المثير للجدل أندرو تيت وشقيقه في رومانيا
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شاهد لحظة احتجاز نجم الإنترنت المثير للجدل أندرو تيت وشقيقه في رومانيا

(CNN)-- أمرت محكمة رومانية بإخراج المؤثرين المثيرين للجدل على الإنترنت أندرو تيت وشقيقه تريستان من السجن ووضعهما رهن الإقامة الجبرية، حسبما ذكرته قناة "انتينا 3" الرومانية المتعاونة مع شبكة CNN، الجمعة.

وكان الأخوان تيت محتجزين في رومانيا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، للاشتباه في ارتكابهما لجرائم منظمة والاتجار بالبشر والاغتصاب، ولم يتم اتهام أي منهما رسميًا حتى الآن.

وتزعم الشرطة الرومانية أن المشتبه بهما شكلا جماعة إجرامية منظمة امتدت من رومانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة بغرض تهريب البشر.

وتزعم السلطات أن اثنين من المشتبه بهم في المجموعة ضللا الضحايا "للاعتقاد بأنهم يعتزمون الدخول في علاقة زواج/ مساكنة" أثناء نقلهم إلى رومانيا ثم استغلالهم جنسيًا فيما بعد مع العنف الجسدي والإكراه.

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