(CNN)-- وصفت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز توجيه لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"الأمر المهم والملحمي"، وأعربت عن خوفها على سلامتها.

وقالت دانيلز، خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "تايمز" البريطانية، نشرتها الجمعة، إنها "تشعر بالخوف للمرة الأولى، حيث تلقت سيلا من السباب والتهديدات بالقتل في غضون ساعات من صدور لائحة الاتهام"، وذكرت: "عدد وشدة الإهانات هي نفسها كما كانت في المرة الأولى، لكن هذه المرة كانت عنيفة بشكل مباشر".

وتابعت أن "هذا أمر مخيف بشكل خاص لأن ترامب نفسه يحرض على العنف ويشجعه".

يذكر أنه كان من المفترض أن تظهر دانيلز على قناة TalkTV البريطانية لإجراء مقابلة حصرية مع المذيع بيرس مورغان، الجمعة، لكن مورغان أعلن عبر حسابه على تويتر، أن ستورمي دانيلز اضطرت إلى "تأجيل المقابلة قبل دقائق من الموعد المقرر لها بسبب مشكلات أمنية"، وأضاف: "آمل أن تكون بخير".

كانت هيئة محلفين كبرى في نيويورك صوتت، الخميس، على توجيه لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر وإسكات نجمة الأفلام الإباحية التي تعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

ومن شأن الإجراءات القانونية ضد ترامب أن تدفع حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة، حيث كان الرئيس السابق تعهد بمواصلة الترشح في مواجهة التهم الجنائية.

وكثيرًا ما وصف ترامب التحقيقات المختلفة المحيطة به بأنها "مطاردة الساحرات"، من خلال تصوير نفسه على أنه ضحية لما زعم أنها تحقيقات سياسية يقودها المدعون الديمقراطيون.

ومن جانبهم، أدان حلفاء ترامب الجمهوريون- بالإضافة إلى منافسيه الجمهوريين في عام 2024 - مكتب المدعي العام في مانهاتن بسبب لائحة الاتهام.