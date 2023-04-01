(CNN)-- قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الجمعة، إن الجيش الصيني "يعتقد أن الحرب مع الولايات المتحدة حتمية ولا مفر منها".

وأضاف الجنرال مارك ميلي، لصحيفة Defense One: "أعتقد أن هذا شيء خطير للغاية، لكنهم خرجوا من أيديولوجية ماركسية، وفي الماركسية يؤمنون بالحتمية التاريخية".

وتابع: " أنا الا أعتقد أن الحرب حتمية، أو وشيكة لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون عمليين وحذرين للغاية".

وذكر أنه إنه من المهم "تقليل حدة الخطاب" عندما يتعلق الأمر بالحرب بين الولايات المتحدة والصين، والتي قال إنها "ممكنة ولكنها ليست شيئا يضعه ضمن فئة الأحداث المحتملة".

وقال: "أعتقد فقط بالنسبة لنا، الولايات المتحدة، أن نتعامل مع هذا ببعض الواقعية ونرفع جاهزية الجيش إلى مستوى الهيمنة بالنسبة للصين في جميع المجالات، وإذا كانوا يعرفون ذلك، وهم يعرفون أننا لديك إرادة لاستخدامها، فمن المحتمل أنك ستعمل على ردع الحرب من البداية".