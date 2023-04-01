دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت البعثة الـ69 المتواجدة على متن محطة الفضاء الدولية، مهمتها العلمية رسميا، بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب تبلغ 6 أشهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوكالة الإماراتية أنه "من المقرر أن يجري النيادي وزملاؤه رواد الفضاء خلال البعثة 69، تجارب عديدة تتعلق بدراسة كيفية احتراق المواد في بيئة الجاذبية الصغرى بهدف الحفاظ على سلامة المركبة، واختبار أداة لمراقبة الجهاز المناعي في المدار، واستكمال العمل على الطباعة ثلاثية الأبعاد لنسيج عضلة القلب، لمراقبة عمل القلب في بيئة الجاذبية الصغرى، واختبار عينات للأحياء الدقيقة التي يتم إحضارها من الأرض لمعرفة المواد التي تسبب تلوث الكواكب الأخرى، وتجارب على احتراق الوقود الصلب، ودراسة جهاز المناعة".

ويأتي انطلاق المهمة العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، عقب انفصال المركبة "سويوز إم إس - 22" في 28 مارس/أذار الماضي.

وبحسب (وام)، فإنه "من المقرر أن يتابع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري تفاصيل هذه المهمة من محطة المراقبة الأرضية، حيث يعمل على تنسيق وإنجاز مهام رواد الفضاء المتواجدين على متن المحطة، بما يشمل تطوير، وإدارة، ومتابعة تطبيق عمليات المهمة والتواصل بين الفرق، والتأكد من أن المهمة تسير بشكل جيد ووفقا لما هو مقرر، كما سيكون المنصوري هو المسؤول الأول عن نقل المعلومات بين فريق المهمة على الأرض، ورواد الفضاء".

ونقلت وكالة (وام)، عن هزاع المنصوري قوله إنني "فخور بتكليفي بمسؤولية تسهيل تبادل المعلومات بين فريق المهمة على الأرض، ورواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، ولن يتوقف دوري عند هذا الحد، بل يشمل فهم ومعرفة التحديات التي يواجهها طاقم المهمة، والإنجازات التي يحققونها، بجانب دعم مهمة البعثة 69، وتعزيز مجال استكشاف الإنسان للفضاء".

ويضم طاقم رواد الفضاء إلى جانب سلطان النيادي، كلا من فرانك روبيو، وديميتري بيتيلين، وسيرغي بروكوبييف، وستيفن بوين، ووارين هوبيرغ، وأندري فيدياييف.