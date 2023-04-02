(CNN)— أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا، الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تحدث خلاله عن الأمريكيين المحتجزين إيفان غيرشكوفيتش وبول ويلان، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن "الوزير بلينكن نقل قلق الولايات المتحدة البالغ بشأن احتجاز روسيا غير المقبول لصحفي أمريكي". وأكد البيان: "طالب الوزير بالإفراج الفوري عنه".

وأضافت الوزارة أن "الوزير بلينكن حث الكرملين على الإفراج الفوري عن المواطن الأمريكي المحتجز ظلما بول ويلان".

كما ناقش الوزيران "أهمية خلق بيئة تسمح للبعثات الدبلوماسية بالقيام بعملها".

وتم اعتقال غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في روسيا، الأسبوع، الماضي بتهمة التجسس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفي أمريكي على خلفية اتهامات من موسكو بالتجسس منذ الحرب الباردة، ولم يتم منح المسؤولين الأمريكيين في موسكو حق الوصول القنصلي إليه حتى، الأحد.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف أبلغ بلينكن أن مصير مراسل "وول ستريت جورنال" المعتقل ستحدده محكمة روسية. وأضافت الوزارة أن لافروف ألقى باللوم على واشنطن ووسائل الإعلام الغربية في تسييس اعتقال الصحفي.

وقال البيان: "تم التأكيد على أنه من غير المقبول أن يقوم المسؤولون في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية بالترويج (للقضية) بنية واضحة لإضفاء صبغة سياسية عليها".

وغيرشكوفيتش محتجز حاليا في مركز ليفتيوفو سيئ السمعة حتى 29 مايو/أيار المقبل. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن بتهمة التجسس.

في حين يقضي ويلان عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا لنفس التهم، وهو ما ينفيه بشدة.

وكانت مكالمة، الأحد، واحدة من المرات القليلة التي تحدث فيها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.