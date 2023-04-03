بولندا تعلن تسليمها مقاتلات من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا

(CNN)-- أعلن مستشار الرئيس البولندي للشؤون الخارجية مارسين برزيداتش، الاثنين، ، خلال مقابلة مع إذاعة RMF FM البولندية، أن بلاده سلمت بالفعل عدة مقاتلات من طراز ميغ- 29 إلى أوكرانيا.

وكانت بولندا أعلنت، في 16 مارس/ آذار، أنها سترسل المقاتلات، التي كانت قواتها الجوية على وشك إيقاف تشغيلها.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا: "عندما يتعلق الأمر بالطائرة ميغ-29، التي لا تزال تعمل في الدفاع عن المجال الجوي البولندي، فقد تم اتخاذ قرار على أعلى المستويات، ويمكننا القول بثقة أننا نرسل طائرات ميغ إلى أوكرانيا".

وأضاف: "لدينا عشرات المقاتلات من طراز ميغ حصلنا عليها في التسعينيات من ألمانيا، وهي تلعب دورا في الدفاع عن مجالنا الجوي، وهى في نهاية عمرها التشغيلي ولكنها لا تزال تعمل".

وتابع: "سنستبدلها بطائرات من طراز FA-50 من كوريا الجنوبية وطائرات إف - 35 الأمريكية".

يذكر أن أوكرانيا لطالما ضغطت من أجل تسليمها طائرات مقاتلة من حلفائها، وحتى الآن، استجابت بولندا وسلوفاكيا، اللتان وعدتا بتسليم 13 طائرة مقاتلة من طراز ميغ- 29.

كانت وارسو بادرت من قبل بتزويد كييف بالأسلحة الثقيلة، وكانت واحدة من أكثر الدول الأوروبية المعارضة لسياسات روسيا حتى قبل غزو أوكرانيا، ولطالما اعتبرت وارسو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير جدير بالثقة" وأن "التوسع الروسي يجب محاربته بأي ثمن".