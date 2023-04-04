دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة الأسترالية إنها تحظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك"، على جميع الأجهزة المملوكة للحكومة، وأضافت أن القرار اتُخذ "بعد تلقي مشورة من وكالات المخابرات والأمن".

وأكد النائب العام الأسترالي، مارك دريفوس في بيان: "لقد فوضت وزير الادعاء العام بإصدار توجيه إلزامي بموجب إطار سياسة الحماية الوقائية لحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة التي تصدرها إدارات ووكالات الكومنولث".

وقال إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ "في أقرب وقت ممكن عمليا".

وأضاف النائب العام: "لن يتم منح إعفاءات إلا على أساس كل حالة على حدة مع وجود وسائل التخفيف الأمنية المناسبة".

وتتماشى الخطوة التي اتخذتها أستراليا مع إجراءات العديد من الدول الغربية الأخرى التي حظرت تيك توك من الأجهزة المملوكة للحكومة.

وردا على القرار، أعلن تطبيق تيك توك أنه "محبط للغاية" من قرار الحكومة الأسترالية.

وقال لي هانتر المدير العام لـ"تيك توك" في أستراليا ونيوزيلندا، إن تطبيق الفيديو المملوك للصينيين "خاب أمله للغاية" من قرار الحكومة الأسترالية بإزالته من الأجهزة المملوكة للحكومة.

وردا على سؤال من CNN، قال هانتر: "نشعر بخيبة أمل شديدة من هذا القرار، الذي في رأينا، مدفوع بالسياسة وليس بالواقع".

وأضاف: "نؤكد أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن تيك توك يمثل بأي شكل من الأشكال خطرًا أمنيًا على الأستراليين ولا ينبغي معاملته بشكل مختلف عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى".

وأكد هانتر منتقدًا قرار الحكومة الأسترالية أن "ملايين المستخدمين الأستراليين يستحقون حكومة تتخذ قرارات تستند إلى الحقائق وتعامل جميع الشركات بإنصاف، بغض النظر عن بلد المنشأ".