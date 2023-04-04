بحارة أمريكيون خلال استعادة أجزاء المنطاد الصيني في 5 فبراير/شباط 2023، الذي أسقطته مقاتلة أمريكية قبالة ساحل ميرتل بيتش بولاية كارولينا الجنوبية.

بكين، الصين (CNN)-- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الثلاثاء، إن تحليق المنطاد الصيني المشتبه به بالتجسس، فوق الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، كان "مجرد حدث غير مقصود وغير متوقع ومعزول".

وأضافت ماو خلال مؤتمر صحفي دوري: "تعارض الصين بشدة التكهنات المشوهة والتلاعب السياسي بهذا الحادث العرضي".

وتأتي تصريحات ماو، الثلاثاء، تكرارا لتعليقات سابقة في فبراير/شباط الماضي، عندما قالت إن "دخول المنطاد في المجال الجوي الأمريكي تم بشكل غير مقصود وغير متوقع تماما وحادث معزول".

ومن جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن بكين "تعارض بشدة" زيارة رئيسة تايوان، تساي إنغ ون إلى الولايات المتحدة ولقائها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

وأكدت المتحدثة: "نحث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وببنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، وعدم السماح لتساي بعبور الولايات المتحدة، وعدم الترتيب للقاء السياسيين والمسؤولين الأمريكيين أو إجراء اتصالات مع تساي".

وأضافت أن الصين سوف "تدافع بحزم وقوة عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

ويدعي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أن جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزء من أراضيه على الرغم من أنه لم يسيطر عليها مطلقا.

وعلى صعيد آخر، قالت ماو نينغ، إن الصين قدمت "احتجاجًا رسميًا" إلى أستراليا بشأن حظرها استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية.

وذكرت ماو خلال المؤتمر أنه لا يجب استخدام قضية أمن البيانات "لإساءة استخدام سلطة الدولة، وقمع شركات البلدان الأخرى بشكل غير معقول".

وأضافت المتحدثة: "نحث أستراليا على الامتثال الفعال لقواعد اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، وتوفير بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية".